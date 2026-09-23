Yozgat'ta 3 bölgede daha kapalı sulama sistemi yüzde 30 tasarruf sağladığı belirtiliyor

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, baraj ve göletlerde suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 3 bölgede daha kapalı sulama sistemine geçildi. Klasik sulama metotlarına oranla yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağladığı belirtilen kapalı devre tarımsal sulama tesisleriyle çiftçinin daha kısa sürede ve eşit oranda zahmetsiz şekilde sulama yapabilmesinin sağlandığı belirtildi.

Yozgat'ta geçen yıl İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje doğrultusunda, 102 hektar tarım alanının sulamasında kullanılan Şefaatli ilçesi Hüyükkışla Göleti ile 22 hektar alanın sulandığı Kozan Göleti'nde kapalı devre sulama sistemine geçilerek, tarım alanları yeni sistem ile sulanmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yozgat'ta bulunan Gelingüllü, Uzunlu, İnandık, Süreyyabey barajları sulama alanlarının da kapalı devre sulama sisteminin tesis edilerek, daha az su ile daha fazla alanın eşit miktarda sulanabildiği kaydedildi.

Yozgat İl Özel İdaresi bu yıl, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi'nden Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı aldığı mali destek ile Yaklaşık 145,9 hektar alanın sulamasında kullanılan Merkez Topçu Göleti, Yaklaşık 92,1 hektar alanın sulandığı Akdağmadeni Ortaköy Göleti ile Yerköy ilçesi Yukarı Elmahacılı köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapımı projelerini devreye soktu.

Yukarı Elmahacılı köyü sulama sistemi ile yaklaşık bin dönüm alanın sulanacağını bildiren köy muhtarı Hüseyin Koç, tarım alanlarını köy kenarından geçen dere yatağından sağlanan su ile suladıklarını söyledi. Koç, vahşi sulama denilen sistem ile yaptıkları sulamada suyun yarısının boşa aktığını belirterek, "Kapalı sisteme geçtik. Çok şükür iyi oldu. Önce devletimize çok teşekkür ediyorum. Burada aşağı yukarı bin dönüm arazi sulanacak" dedi.

Kaynak: ANKA