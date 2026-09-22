Haberler

Yozgat Sorgun'da destek projesiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Sorgun'da destek projesiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Sorgun'da Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında hayvan dağıtımı başladı. Ziraat Bankası kredi desteğiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılıyor; aylık 15 bin lira çoban desteği, hayvan sigortası ve yem desteği veriliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında hak sahiplerine hayvan dağıtımı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yaptığı açıklamada, projenin küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsal üretimin güçlendirilmesi ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2026-2028 yıllarını kapsadığını belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Canbolat, "Proje kapsamında 95 koyun ve 5 koç, Ziraat Bankası kredi desteğiyle yetiştiricilerimize ulaştırılıyor. Yetiştiricilerimize ayrıca aylık 15 bin lira çoban desteği, hayvan sigortası ve yem desteği veriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Mide balonu taktırırken ölen 22 yaşındaki öğrencinin raporu çıktı! Balon yemek borusunda şişirilmiş

Kilo vermek için gitmişti! Balon mideye değil oraya şişirilmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis

Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Kızının gözü önünde öldürülmüştü: Başak Gürkan davasında tanıklar dehşeti anlattı

Kızının gözü önünde can vermişti: Komşuları dehşet anlarını anlattı

Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildi

Ağabeyine ateş açan adam silahı kendine çevirdi! 4 saat sürdü