Yozgat Sorgun'da destek projesiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılıyor

Yozgat Sorgun'da destek projesiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Sorgun'da Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında hayvan dağıtımı başladı. Ziraat Bankası kredi desteğiyle 95 koyun ve 5 koç yetiştiricilere ulaştırılıyor; aylık 15 bin lira çoban desteği, hayvan sigortası ve yem desteği veriliyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında hak sahiplerine hayvan dağıtımı başladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yaptığı açıklamada, projenin küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsal üretimin güçlendirilmesi ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2026-2028 yıllarını kapsadığını belirtti.
Proje hakkında bilgi veren Canbolat, "Proje kapsamında 95 koyun ve 5 koç, Ziraat Bankası kredi desteğiyle yetiştiricilerimize ulaştırılıyor. Yetiştiricilerimize ayrıca aylık 15 bin lira çoban desteği, hayvan sigortası ve yem desteği veriliyor." ifadelerini kullandı.