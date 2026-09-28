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Yozgat'ın Battal köyünde şeker pancarı hasadı başladı, yağışlar üreticiyi sevindirdi

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Yozgat'ın Battal köyünde şeker pancarı hasadı başladı, yağışlar üreticiyi sevindirdi
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Yozgat'ın Battal köyünde şeker pancarı hasadı başladı; yaklaşık 6 ay emek veren çiftçiler, yağışların iyi gitmesinden memnun. 300 dönümde üretim yapan Bekir Karaaslan, fiyatın henüz belirlenmediğini ve yetkililerden iyi fiyat beklediğini söyledi.

Yozgat'ta şeker pancarı hasadı başladı. Kentin Battal köyünde tarlalara giren çiftçiler, yaklaşık 6 ay boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri pancarları sökmeye başladı. Bu yıl yağışların geçen yıllara göre daha iyi olması, pancar üreticisinin yüzünü güldürdü. Tarlalardaki pancar hasadı dron kamerasıyla da görüntülendi.

Yozgat'ta ilkbahar aylarında toprakla buluşturulan şeker pancarında hasat dönemi başladı. Çiftçiler, ekim döneminin ardından sulama, gübreleme ve ilaçlama işlemleriyle büyük emek verdikleri ürünlerini şimdi tarlalardan kaldırıyor.

Battal köyünde 300 dönüm alanda pancar üretimi yapan çiftçi Bekir Karaaslan da hasat çalışmalarına başladı. Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle pancarın gelişiminden memnun olduğunu belirten Karaaslan, hasadın önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi.

"Bu sene yağmur aldığımızdan dolayı biraz pancarımız daha güzel çıktı"

Pancar üretiminin yaklaşık 6 aylık bir süreci kapsadığını belirten Bekir Karaaslan, üretim aşamalarını anlatarak, "Yozgat Battal Köyü'ndeyim. pancar ekiciliği yapıyorum. Kendime ait 300 dönüm pancarım var. Pancarımızı 4. ayın 10'uyla 4. ayın 20'si arasında ekimini yapıyoruz. Sonra sulama işi, gübreleme, ilaçlama işini yapıyoruz. İşte eylül ve ekim ortasına kadar da sökümünü yapıyoruz" dedi.

Hasada başladıklarını ifade eden Karaaslan, yağışların ürüne olumlu yansıdığını belirterek, "Şu anda sökümüne başlamış durumdayız. İnşallah bu sene, bereketli bir yıl olarak geçer. Bu sene yağmur aldığımızdan dolayı biraz pancarımız daha güzel çıktı. Bundan sonraki sökümde inşallah istediğimiz gibi ürün alabiliriz. Tek sıkıntımız fiyat sıkıntısı. Şu anda sökümünü yapıyoruz, gönderiyoruz. Daha fiyat belirlenmedi. İnşallah yetkililerden ricam iyi bir fiyat verirler, çiftçiyi mutlu ederler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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