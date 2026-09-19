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Yozgat Kadışehri'nde otomobil tırla çarpıştı; sürücü yaşamını yitirdi, 2 yaralı var.

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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Yozgat-Tokat kara yolunda otomobil ile tır çarpıştı; kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Y.Ç'nin kullandığı 06 YCE 17 plakalı otomobil, Yozgat-Tokat kara yolu Elmalı köyü mevkisinde, B.D. idaresindeki 66 LH 869 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Y.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yaralanan N.Ç. ve D.Ç. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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