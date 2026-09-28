Yozgat Sarıkaya'da 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Yozgat Sarıkaya'da 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, Kayseri'den otomobille uyuşturucu getirildiği belirlenen bir şüphelinin aracında 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Kayseri'den otomobille uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli Ö.Ü'nün bulunduğu otomobili Sarıkaya ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.