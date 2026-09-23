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Yozgat genelindeki hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı

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Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarını tedbir amacıyla kapattığını bildirdi. Müdürlük açıklamasında pazarların ikinci bir talimata kadar kapatıldığı belirtildi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarını tedbir amacıyla kapattığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı ilimizdeki hayvan pazarları ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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