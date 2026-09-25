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Yozgat'ta 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur'a temsili düğün düzenlendi

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Yozgat'ta 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur'a temsili düğün düzenlendi
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Yozgat'ta yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur Babayiğit için ailesi temsili düğün düzenledi. Araç konvoyu ve düğün salonundaki törenle gelinlik giyen Yağmur, protokol ve davetlilerle gece boyunca eğlendi.

Yozgat'ta yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur'un gelinlik giyme hayali ailesinin düzenlediği temsili düğünle gerçek oldu.

Yozgat'ta yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur Babayiğit'in gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için ailesi tarafından organizasyon düzenlendi. Araç konvoyu ile başlayan organizasyonda, gelenek ve göreneklere uygun olarak her şey eksiksiz yerine getirildi. Düğün salonunda gerçekleşen törene kent protokolü, aile yakınları ve çok sayıda davetli katılarak Yağmur'un mutlu gününe ortak oldu. Neşeli anların yaşandığı gecede Yağmur, hayalini kurduğu gelinliği giyerek gönlünce eğlendi.

Davetliler de gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyun havası eşliğinde oynadı.

"Yağmur'un hayalini bugün için gerçekleştirdik"

Baba Yusuf Babayiğit, kızının gelinlik giyip düğününün olmasının hayali olduğunu belirterek, "Yağmur'un hayalini bugün için gerçekleştirdik. İnşallah kızımız bundan mutlu olmuştur. Bizim için farklı bir gurur verici güzel bir şey. 22 yaşında. Evde yemeğini yaptık, misafirlerimize ikram ettik. Gelinliğini giydirip gelin gezmesi yapıp salonumuza geldik. Çok güzel bir duygu. İnsan duygu dolu oluyor, ne söyleyeceğini bilemiyor" dedi.

"Hayali gelin olmaktı"

Anne Filiz Babayiğit ise "Yağmur üç çocuğumun en küçüğü. Hayali gelin olmaktı. Biz de o hayalini gerçekleştirmek üzere toplandık. Çok mutluyuz. Gelinliğini giydirdik. Duamızı yaptık. Konvoyumuzu yaptık. Güzel ve mutlu bir şey hem de üzücü bir şey" diye konuştu.

"Allah böyle anne babaları başımızdan eksik etmesin"

Programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise Yağmur'un mutluluğunun herkesin mutluluğu olduğunu kaydederek, "Erkeklerimizi zaman zaman törenlerle asker ediyoruz. Bugün de annemiz babamız kızının mutluluğu için gelinlik içinde. Bizlerle hatta eş dost akrabalarıyla birlikte bir mutlu günde şahit olmak üzere davet ettiler, bizler de geldik. Ben annemizi babamızı tebrik ediyorum. Kızımızın mutluluğunu sizler de gördünüz. Bizler de şahit olduk. Allah böyle anne babaları başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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