Yozgat'ta şap nedeniyle tüm hayvan pazarları ikinci talimata kadar kapalı kalacak

Yozgat'ta şap nedeniyle tüm hayvan pazarları ikinci talimata kadar kapalı kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat Veteriner Hekimler Odası, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kentteki tüm hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu. Uygulamanın tedbir amaçlı olduğu ve ikinci bir talimata kadar hayvan pazarlarının kapalı kalacağı açıklandı.
Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi.
Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılan duyuruda, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kentteki tüm hayvan pazarlarının kapatıldığı kaydedildi. Uygulamanın tedbir amaçlı olduğu ve ikinci bir talimata kadar hayvan pazarlarının kapalı kalacağı açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı