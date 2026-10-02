Yozgat Yerköy'de 5 bin 626 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat Yerköy'de 5 bin 626 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma operasyonunda 5 bin 626 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ankara'dan taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan araçta haplar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı; işlemleri sürüyor.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 626 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a taksi ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, belirlenen otomobili ilçede durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 bin 626 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA