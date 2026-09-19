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Yozgat Sorgun'da 19 Eylül Gaziler Günü için çelenk töreni düzenlendi

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Yozgat Sorgun'da 19 Eylül Gaziler Günü için çelenk töreni düzenlendi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Sorgun Öğretmenevi'ndeki programda gazilerle sohbet ederek onları ağırladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Canpolat, gazileri Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen programda ağırladı.

Gazilerle bir süre sohbet eden Canpolat, burada yaptığı açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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