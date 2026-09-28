Yozgat'ta şekerpancarı hasadı başladı, çiftçi ton başına 5 bin lira fiyat bekliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yıllık yaklaşık 1,2 milyon ton şekerpancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta hasat başladı ancak henüz fiyatlar açıklanmadı. Şekerpancarı sökümü yapan çiftçiler, "Kazanacak mıyız, zarar mı edeceğiz? Hiçbir şeyde fikrimiz yok" diyerek, fiyatları biran önce açıklanmasını istediler.

Yozgat'ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde bulunan şeker fabrikaları ile Çorum Şeker Fabrikası'nın hammadde ihtiyacını karşılayan bölge çiftçisi, hasat başlamasına karşın şekerpancarı alım fiyatlarının henüz açıklanmamasının sebep olduğu belirsizlikten şikayet ediyor.

Üreticiler, geçen yıl ton başına 3 bin 100 lira olan şekerpancarı alım fiyatının bu yıl 5 bin liranın altında açıklanması halinde yeni sezonda çok sayıda üreticinin ekimden vazgeçeceğini ifade ederek, girdi maliyetlerinin geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını bildirdiler.

"PANCAR FİYATI BELLİ DEĞİL HALA, NE VERECEKLERİNİ DE BİLMİYORUZ"

Yozgat Battal köyünden İsmail Akkaya Aslan, pancar sökümüne başladıklarını ancak fiyatın daha belli olmadığını söyledi. Aslan, bu yıl verimin geçen yıla göre biraz daha iyi olduğunu, bununla birlikte maliyetlerin de ikiye katlandığını ifade etti.

Aslan, "Pancar fiyatı belli değil hala, ne vereceklerini de bilmiyoruz. Biz 5 bin lira ton başına umut ediyoruz. 5 bin liranın aşağısında da bizim ayakta kalmamızın imkanı yok" dedi.

"KÖYLERDE GENÇ ÇİFTÇİ KALMADI"

Selçuk Şahiner de şehirden köye dönerek, çiftçilikle uğraştığını bildirdi ve şunları söyledi:

"Şekerpancarı üreticisiyim. Dün itibariyle söküme başladık. Sökümlerimiz güzel. Verimler daha gitmedi ama beklediğimizin biraz altında. Yağışlarımız iyiydi ama tohumlarımızda sıkıntı vardı. Buna şükür diyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ama devletten, hükümetten, yetkililerden beklediğimiz bizim sadece istediğimiz emeğimizin karşılığı. Fiyatımızı güzel versinler, emeğimizin karşılığını alalım. Fazlasını zaten istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahiner, maliyetlerin son zamanlarda çok arttığını belirterek, gübre, mazot ve su maliyetlerinin iki kat arttığını, bu durumda çiftçinin ton başına en az 5 bin lira maliyet beklediğini anlattı.

Şahiner, "Başka şekilde ayakta durmamızın bir anlamı yok. Köylerde genç çiftçi kalmadı" dedi. Şekerpancarı üretiminde geçen yıllara göre yüzde 50 düşüş olduğunu öne süren Şahiner, şunları kaydetti:

"Ekim alanında da ekecek insan kalmadı. Kendi köyümüzde 5-6 kişi ekiyoruz. Daha öncesinde köyümüzün hepsi hemen hemen ekim yapıyordu. Şu anda söküm yapıyoruz ama ne alacağız, fiyatımız ne, kazanacak mıyız, zarar mı edeceğiz? Hiçbir şeyde fikrimiz yok. Kararsızız ve sahipsiz de kalmak istemiyoruz. Devlet yetkilileri, fabrika, pancar çiftçisine sahip çıksın. Çıksın, çıkmazsa çok zor durumdayız. Her şeyin hammaddesi olan şeker üretiyoruz ve en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Derdimiz bundan ibaret. İnşallah yetkililer duyar, görür, derdimize çare olur, derman olur."

Kaynak: ANKA