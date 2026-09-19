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Yozgat Kadışehri'de tırla çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var

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Yozgat Kadışehri'de tırla çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Beldesi yakınlarında otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yılmaz Çınar idaresindeki 06 YCE 17 plakalı otomobil, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 66 LH 869 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz Çınar hayatını kaybederken yaralı olan yolcular N.Ç. ve D.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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