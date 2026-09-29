46 yaşındaki Yeliz Özel, Yozgat GSK ile ilk 4 ve Avrupa hedefi için mücadele ediyor

Türk kadın hentbolunun simge isimlerinden 46 yaşındaki Yeliz Özel, kaptanı olduğu Süper Lig'in yeni ekiplerinden MC Sistem Yozgat GSK'nin başarısı için mücadele ediyor.

Ablasının hentbolcu olması dolayısıyla küçük yaşta bu sporla tanışan Yeliz Özel, Ankara'da Hüsnü Kemal Durak'ın antrenörlüğünde Bahçelievler İlkokulu'nda hentbola başladı.

Üst düzey yetenekleri, uzun yıllara yayılan istikrarlı kariyeriyle Türk kadın hentbolunun öncü isimleri arasında yer alan ve 500'ü aşkın milli maça çıkan Özel, genç yaşta Norveç'in Byasen takımına transfer olarak yurt dışında forma giyen ilk Türk kadın hentbolcu oldu.

Kuzey Makedonya'nın Kometal ve Romanya'nın Oltchim takımlarında da oynayan Özel, 33 yıllık spor kariyerini, bu sezon Süper Lig'e yükselen MC Sistem Yozgat GSK'de sürdürüyor.

"Yurt dışında hentbol çoğu branştan önde geliyor"

Yeliz Özel, AA muhabirine, hentbolun kendisi için bir spor dalından daha fazlasını ifade ettiğini söyledi.

Bu sporun kendisi için bir hayat tarzı olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Çok uzun yıllar milli takım forması giydim. 18 yaşında, yurt dışına çıkan ilk kadın sporcu ünvanını aldım ve Norveç'e transfer oldum. Öncelikle gençlerin önünü açmayı çok isterim. Hentbol branşı benim için bir hayat tarzı. 46 yaşındayım ama aslında 'Yaşsızım.' diyorum. İnşallah gençler de bunu sadece bir spor olarak değil, bir meslek olarak edinirlerse ve severek çalışırlarsa önlerinin açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü yurt dışında hentbol çoğu branştan önde geliyor. Umarım hepsi çalışmaya devam eder ve mutlaka kendilerini yurt dışında bir yerlerde bulurlar."

"Sevgiyle geliyorsun, aşkla yapıyorsun"

Yeliz Özel, ilerleyen yaşına rağmen hentbol oynamaya devam etmek istediğini belirterek, "Çünkü severek yaptığım bir şeyi sürdürmek çok güzel. Sevgiyle geliyorsun, aşkla yapıyorsun. O antrenman, o top çok başka oluyor. Bunu hala kaybetmediğim için devam ediyorum." dedi.

Yozgat ekibinin ortaya koyduğu hedeflerden etkilendiğini dile getiren Özel, "Öncelikle ben hedefi olmayan bir takımı gerçekten düşünmem. Yozgat'a gelmemin sebeplerinden biri, ilk 4'te yer almak ve Avrupa'ya gitmek. Yozgat gibi küçük bir şehirden böyle ciddi bir takımın çıkması, 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselmesi, buradaki bütün yöneticilerin ve sporcuların çok istekli olması inanın beni bu takıma gelmeye teşvik etti. O yüzden hiç düşünmeden Yozgat'a 'Evet.' dedim." ifadelerini kullandı.

Özel, çalışmalarını sürdürdüklerini, her maçı kazanmak istediklerini ve bütün rakiplerini ciddiye aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA