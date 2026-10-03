Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat'ı 39-38 yendi

Üsküdar Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat'ı 39-38 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Üsküdar Belediyespor, sahasında MC Sistem Yozgat'ı 39-38 yendi. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 21-21 eşitlikle sona erdi; ikinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip rakibini 39-38 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Üsküdar Belediyespor, sahasında MC Sistem Yozgat'ı 39-38 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi, 21-21 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip, rakibini 39-38 mağlup etti.
Kaynak: AA