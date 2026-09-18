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Yozgat Şefaatli'de sel nedeniyle yan yatan tırda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

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Yozgat Şefaatli'de sel nedeniyle yan yatan tırda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki Kuzayca köyünde şiddetli sağanak seli tetikledi. Sel sularının sürüklediği tır yan yattı, araçta mahsur kalan sürücü jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler çamur ve kaya parçalarını temizliyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yan yatarken, sürücü kurtarıldı.

Bölgede aniden bastıran şiddetli yağış, seyir halinde olan bir tırın, sel sularının sürüklemesi ve zeminin gevşemesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırda mahsur kalan sürücü, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, köyde ve yol üzerinde selin getirdiği çamur ile kaya parçalarını temizlemek ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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