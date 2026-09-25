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Yozgat'ta tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin makaron ele geçirildi

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Yozgat'ta tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin makaron ele geçirildi
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Yozgat'ta polisin kent merkezi ve Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik operasyonunda 5 bin doldurulmuş makaron, 1 sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, 1 sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.B, Ö.F. ve Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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