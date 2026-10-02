Yozgat'ta kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yozgat'ta kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA