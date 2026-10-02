Haberler

Yozgat'ta kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Melisa Şenolsun pozitif sonuç sonrası sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

Test sonucu pozitif çıkmıştı! İtiraz edecek
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Şüpheliye uçarken karizmayı yerde bıraktı
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi

Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı

Gözaltındaki bakan yardımcısının damadı için karar verildi