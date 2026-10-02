Haberler

ORAN programında Kayseri, Sivas, Yozgat'a 8 imalat projesi destek almaya hak kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ORAN programında Kayseri, Sivas, Yozgat'a 8 imalat projesi destek almaya hak kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın TR72 programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta imalat sanayiine yönelik 13 proje yürütülecek. Üçüncü dönemde 8 proje destek almaya hak kazanırken projelerle 155 kişinin doğrudan yararlanması ve 46 çalışanın beceri kazanması hedefleniyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen TR72 İmalat Sanayi Ekosistemini Geliştirme Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta imalat sanayiine yönelik 13 proje hayata geçiriliyor.

Projeler kapsamında yeşil ve yalın dönüşüm, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, OSB altyapısının güçlendirilmesi, Yeşil OSB çalışmaları, CBAM uyum kapasitesinin artırılması, kurumsal gelişim ve imalat sanayiine yönelik eğitici eğitimi gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütülecek. Projeler; İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nın tüm özel amaçlarına katkı sağlayacak. Bu istikamette bölgede imalat sanayiinin yeşil dönüşüm kapasitesi, verimlilik ve dijitalleşme düzeyi ile kurumsallaşma ve rekabetçilik seviyesi geliştirilecek.

Programın üçüncü dönem başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda 8 proje destek almaya hak kazandı. Projelerle 155 kişinin doğrudan yararlanması, bin 611 kişinin dolaylı olarak etkilenmesi, bin 176 saat danışmanlık hizmeti ve 152 saat eğitim gerçekleştirilmesi hedeflendi. Bu faaliyetlerle 46 çalışanın mevcut becerilerinin geliştirilmesi veya yeni beceriler kazanması öngörüldü.

Ayrıca 5 fizibilite raporu ve eylem planının hazırlanması hedeflenen projeler, bölgede yeşil ve yalın dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasına, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm kapasitesinin artırılmasına ve işletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesine katkı sunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

Baba ve kızından 10 yıl sonra barışma pozu! Bir de sürprizleri var
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
Bayrak provokasyonunda şok gerçek! 'Vatan hainleri' diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

"Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış