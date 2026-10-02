Yozgat Şefaatli'de şekerpancarı kök çürüklüğüne organik mücadele olumlu sonuç verdi

Haber: Seyfi ÇELİKKYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, önceki yıllarda şekerpancarında yoğun olarak görülen kök çürüğü hastalığına karşı deneme amacıyla uygulanan organik mücadeleden olumlu sonuç alındı. Hasadına başlanan şekerpancarlarında hastalığa rastlanmazken, hastalık nedeniyle verim alınamaz hale gelen tarlaların da yeniden verimli hale geldiği belirlendi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy'de şekerpancarında kök çürüklüğü hastalığının yoğun görüldüğü bir tarlada, doğal mikrobiyal ürünlerle mücadele denemesi yapıldı. Denemede toprağa ve bitkiye Bacillus bakterisi uygulanırken, şekerpancarı tohumları Trikoderma ve Mikoriza mantarlarıyla kaplandı. Tamamen doğal ve organik ürünlerle gerçekleştirilen uygulamanın ardından tarlanın takibi yapılarak hasada başlandı.

Çiftçi Ali İhsan Yaşa'nın Paşaköy'deki tarlasında yapılan deneme olumlu sonuç verdi. Yaşa, şunları söyledi:

"Geçen yıl devletimiz tarafından uygulanan üçlü münavebe sistemiyle ekim alanlarımızda daralma oldu. Daralma olunca hastalıklı tarlamızı ekmeyi düşündük. Bu en hasta olan tarlamızdı. Yaklaşık 20 dekar bu tarlanın alanı. Tarlayı hazırladım tohumlarımızı Trikoderma ve Mikoriza mantarıyla kapladık. Sonra tarlanın içinde kazıklar çaktık. Yaklaşık 4,5 dekar bir alanda Trikoderma, Mikoriza ve Bacillus uygulaması yaptık. 12 dekarlık bir kısmında sadece Trikoderma ve Mikoriza uygulaması yaptık. Kalan 4 dekarlık bir alanla da hiçbir şey uygulamadık. Tarlanın hastalığının olmayacak kadar az olan bir alanına hiçbir uygulama yapmadık. Hastalığının en çok yoğun olan kısmına Trikoderma, Mikoriza ve Bacillus uygulaması yaptık. Kalan az olan kısmına da Trikoderma ve Bacillus uygulaması yaptık. Bugün hasat gününe geldik. Akşam biraz söktüm. Uygulama yaptığım yerlerini açtım. Sonuç çok çok güzel. Çok mutluyum. Önümüzdeki yıl tekrar deneme yapacağım. Tek deneme ile bırakmayacağım. Daha sonra köydeki hasta olan yerleri komple ekmeyi düşünüyorum. İnşallah sonuç hep böyle güzel olur. Bütün çiftçilerimiz de deneyerek görür. Çünkü sadece bir sözle çiftçilerimiz inanmıyor. Onlar da azar azar denesinler, gözleriyle görsünler, faydalı olduğunu görsünler. Herkes bundan faydalansın."

Yaşa, şekerpancarında yaptığı farklı uygulamaların sonuçlarını karşılaştırdığını belirterek, uygulama yapılmayan bölümde şeker oranının yüzde 14,9, yalnızca Trikoderma ve mikoriza uygulanan bölümde ise yüzde 15,60 çıktığını söyledi. Hasadın devamında Bacillus, Trikoderma ve mikoriza uygulanan bölgedeki pancarları ayrı toplayarak sonuçları kantar fişleri üzerinden takip edeceğini ifade eden Yaşa, mevcut tahminine göre verimin yaklaşık 10 ton olacağını, kesin sonucun ise kantar ölçümleriyle belli olacağını aktardı.

"ÇİFTÇİMİZİN EN HASTALIKLI TARLASINI SEÇTİK"

Hasat çalışmasında da yer alan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Teknisyeni Osman Akarsubaşı da şu bilgileri paylaştı:

"Tarım Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak burada şeker pancarında Basillus, Mikoriza mantarı ve Trikoderma mantarı denemesi yaptık. Bu bölgede şekerpancarında kök çürüğü çok fazla olduğunu öğrendik. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda burada doğal bir mücadele yöntemi olan Basillus Trikoderma ve Mikoriza mantarını deneyelim dedik. Çiftçimizin en hastalıklı tarlasını seçtik. Buraya önce kökten toprağa Basillus bakterisi uyguladık. Daha sonra tohumlarımız da Mikoriza mantarı ve Trikoderma mantarının beraber olduğu bir ürünle kaplayarak ekim yaptık. Tarlanın bir kısmını Basillus bakterisi ve Mikoriza mantarı bir kısmını sadece Mikoriza ve Trikoderma mantarıyla, kalan 5 dönümlük kısmını da kontrol parseli olarak ayrıldık. Üretim dönemi boyunca takip ettik. Şu anda da hasat zamanına geldik. Hasatta görüyoruz ki Basillus, Trikoderma ve Mikoriza mantarı yaptığımız yer diğerlerinden çok çok daha iyi. Kök iriliği daha fazla. Trikoderma ve Mikoriza'nın beraber uygulandığı yer ondan bir düşük. Kontrol parselinde onlardan daha zayıf olduğunu gördük. Ayrıca en hasta hastalıklı olan bu tarlamızda kök çürüklüğü hastalığı görmedik. Faydasını gördük. Çitçimiz de memnun. Şu anda hasadını yapıyoruz. Verim sonuçlarını da satış esnasında kantarda göreceğiz."

Kaynak: ANKA