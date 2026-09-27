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Yozgat Sorgun'da meşe kömürü yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Yozgat Sorgun'da meşe kömürü yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meşe kömürü yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken tırdaki kömürler başka bir kamyona yüklendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meşe kömürü yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.K. (46) idaresindeki 19 AGK 630 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücü Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın kasasındaki kömürler başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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