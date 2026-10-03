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Yozgat Ticaret Borsası'nda başkanlık seçimini 174 oyla Yakup Bulut kazandı

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Yozgat Ticaret Borsası'nda başkanlık seçimini 174 oyla Yakup Bulut kazandı
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Yozgat Ticaret Borsası'nda dört yıllık yeni dönem başkanını belirleyen seçimde 174 oy alan Yakup Bulut, 122 oyda kalan Mehmet Erkekli'yi 52 oy farkla geçerek başkan seçildi. Seçimde 4 oy geçersiz sayılırken Bulut, yeni dönemde borsanın başkanlığını yürütecek.

Yozgat Ticaret Borsası'nda dört yıllık yeni dönemde görev yapacak başkanın belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçim tamamlandı. Mevcut Başkan Mehmet Erkekli ile Yakup Bulut'un yarıştığı seçimde sandıktan 174 oyla Yakup Bulut çıktı.

Yozgat Ticaret Borsası üyeleri, yeni yönetimin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimde oylarını kullandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Yapılan sayım sonucunda Yakup Bulut 174 oy alırken, Mehmet Erkekli 122 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimde geçerli oyların çoğunluğunu alan Yakup Bulut, Mehmet Erkekli karşısında 52 oy farkla başkanlık seçimini kazandı. Böylece Yozgat Ticaret Borsası'nda başkanlık görevinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Seçimde Yakup Bulut'un beyaz listesi ile Mehmet Erkekli'nin mavi listesi yarıştı. Üyelerin kullandığı oyların sayılmasının ardından beyaz liste birinci olurken, borsanın yeni başkanı da Yakup Bulut olarak belirlendi.

Sonuçların açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Yakup Bulut, seçim sürecinde kendisine destek veren üyelerin yanı sıra farklı tercihte bulunan borsa üyelerine de teşekkür etti. Bulut, seçim sonucunun ardından yaptığı açıklamada Yozgat'ın tarım ve hayvancılık sektörüne dikkat çekerek, yeni dönemde birlikte çalışma mesajı verdi. Görevin kendisine verilmesinden dolayı üyelere teşekkür eden Bulut, borsa üyelerinin desteğiyle çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Seçimin tamamlanmasıyla birlikte Yozgat Ticaret Borsası'nın önümüzdeki dört yıllık dönemdeki başkanı da belirlenmiş oldu. Yakup Bulut, yeni dönemde borsanın başkanlığını yürütecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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