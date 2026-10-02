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Yozgat Yerköy'de 600 küçükbaşlı işletmeye yüzde 50 hibeli KOP çadır desteği verildi

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Yozgat Yerköy'de 600 küçükbaşlı işletmeye yüzde 50 hibeli KOP çadır desteği verildi
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanla üretim yapan Ahmet Bilir'e KOP kapsamında yüzde 50 hibeli çadır desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Çakırhacılı köyündeki işletmeyi ziyaret ederek yem ve çoban desteğinin devam ettiğini belirtti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanla üretim yapan Ahmet Bilir'e, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yüzde 50 hibeli çadır desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Ömer Şentürk ile Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım, Yerköy ilçesine bağlı Çakırhacılı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilir'in işletmesini ziyaret etti.

Yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede incelemelerde bulunan Şentürk ve beraberindekiler, yürütülen çalışmalar hakkında Bilir'den bilgi aldı.

Şentürk, Bilir'in uzun yıllardır çocuklarıyla hayvancılık yaptığını belirterek, daha önce talep ettiği çadırın yüzde 50 hibeli KOP projesi kapsamında temin edildiğini aktardı.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şentürk, yem ve çoban desteğinin yanı sıra farklı desteklerle de üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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