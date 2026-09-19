İç Anadolu'da Gaziler Günü törenlerle kutlandı

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Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ile şehit ve gazi derneklerinin, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yüzbaşı Turgay Tütüncü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Vali Sarıibrahim ve katılımcılar, daha sonra "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz" sloganıyla bando takımı eşliğinde 101. Sokak'tan Kırıkkale Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlikte devam eden programda saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şeref defterini imzalayan Vali Sarıibrahim, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programlara, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Programa il protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali Hüseyin Kök, Belediye Başkan Vekili Murat Pastutmaz, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Aykut Aydın ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, öğrenciler de şiir okudu.

Öte yandan bayrak taşıyan kız öğrencinin fenalaşarak yere yığıldığını fark eden Vali Kök, tören alanından ayrılarak öğrencinin yanına gitti.

Kök, sağlık ekibinin yardımıyla kendine gelen öğrenciyi elinden tutarak ayağa kalkmasına destek oldu.

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı ile il müdürleri ve gaziler katıldı.

Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Kasım Tutgun, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık yolunda gazi olanların bu ünvanı gururla taşıdığını ifade etti.

Daha sonra Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekiler, Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Vali Çiçek, kabirleri ziyarete gelen şehit aileleriyle sohbet etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kırşehir

Kırşehir'de "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz" sloganıyla Valilik önünden Türk Büyükleri Anıtı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Kemal Parlak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ve il protokolü, Kırşehir Jandarma Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programlara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan İpek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, gazi Murat Özalp şiir okudu.

Programa, Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Bor Garnizon Komutanı Albay Ali Okan Özkul, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Dinçer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Hava Mühendis Albay Erkan Dikmen, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Türkay Irmak Gök, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Özkan ve protokol üyeleri, daha sonra Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğini ziyaret etti.

Kaynak: AA