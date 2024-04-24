Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Nihal Menzil oldu. Anne ve babası erken yaşta boşandığı için zor günler yaşadığını söyleyen Menzil, erken yaşta evlendiği eşini feci şekilde kaybettiğini anlattı.

"KOCAM YANARAK ÖLDÜ"

Ailesitarafından küçük yaşta evlendirildiğini söyleyen Menzil, "Lise 2'de görücü geldi ve evlendirildim. Cuma günü yatılı okuldan eve geldiğimde bana 'Erken yat, sabah misafir gelecek' dediler. Evi silip süpürdüm, gelenleri de normal misafir gibi karşıladım ama görücülermiş. Bana kimse bir şey anlatmadı, görücü olayında arada aracı olan kadın gelip anlattı. O gün isteme ve söz yapıldı. Ben okula sözlü olarak dönünce öğretmenlerim kıyameti kopardı. 12 Ocak'ta isteme oldu, 18 Mart'ta nikah kıyıldı, 19 Mart'ta da düğün yapıldı. 2 ay içinde hepsini hallettiler. Evliliğe karşı çıkma gibi bir şansım yoktu. Ben daha 18 yaşına girmeden eşim trafik kazasında yanarak öldü. Ben baba izniyle evlenmiştim" şeklinde konuştu

"EŞİM ÖLDÜĞÜNDE 5 AYLIK BEBEĞİM VARDI"

Usta oyuncu "Erken yaşta evlendiğin için eşini için aldı mı, sevebildin mi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "O yaşta sevip sevmeme olayını idrak edebilecek durumda değildim. Önüme bir hayat konuldu ve yaşamak zorunda bırakıldım. Baba evindeki dayaklardan kurtulduğum için daha özgürdüm. Eşim beni sevdi. 18 ay evli kaldım. İlk çocuğumu düşürdüm, ikinciye hamile kalıp doğum yaptıktan 5 ay sonra eşimin kazası oldu. Hayatıma giren ilk insan çocuğumun babasıydı, Allah rahmet eylesin."