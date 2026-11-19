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Siber saldırılar, teknolojik arızalar, savaş ihtimali ve küresel kriz endişeleri ABD ile Avrupa'da bireysel hazırlıkları artırdı. Olası bir felakete karşı su, konserve gıda, jeneratör, telsiz ve pil stoklayanların sayısı yükselirken, acil durum ekipmanları satan bir şirketin satışlarında kısa sürede yüzde 450 artış yaşandı.

KRİZ ENDİŞESİ VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Dünya genelinde artan güvenlik endişeleri ve son dönemde yaşanan teknolojik aksaklıklar, ABD ve Avrupa'da vatandaşları olası büyük krizlere karşı önlem almaya yöneltti. Elektrik kesintileri, siber saldırılar, savaş ihtimali ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalar nedeniyle birçok kişi evlerinde temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmaya başladı.

Su, uzun ömürlü gıda, pil, telsiz, jeneratör ve su filtreleri, acil durum hazırlıklarında en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

ACİL DURUM ÜRÜNLERİNDE SATIŞLAR YÜZDE 450 ARTTI

Acil durum ekipmanları satan Survival Frog şirketinin kurucusu Byron Walker, Axios'a yaptığı açıklamada şirketin 27 Ekim-16 Kasım dönemindeki satışlarının önceki haftalara kıyasla yüzde 450 yükseldiğini bildirdi.

Walker, sektördeki diğer şirketlerde de benzer talep artışlarının yaşandığını, son dönemde alışveriş yapanların önemli bölümünü yeni müşterilerin oluşturduğunu söyledi.

Şirketin en çok satılan ürünleri arasında konserve yiyecekler ve uzun süre saklanabilen gıdalar bulunuyor. Telsizler, güneş enerjili jeneratörler, pil setleri ve su filtreleri de yoğun ilgi görüyor. Marketlerde ise pirinç, içme suyu ve konserve ürünlerin satışlarında artış yaşandığı aktarılıyor.

TEKNOLOJİK ARIZALAR VE SİBER SALDIRI KORKUSU

Son haftalarda ulaşım, haberleşme, ticaret ve sağlık gibi alanlarda yaşanan teknik sorunlar, günlük hayatın dijital sistemlere bağımlılığına ilişkin endişeleri artırdı.

Resmî makamlar yaşanan olayların birbirinden bağımsız olduğunu belirtse de kritik altyapıların devre dışı kalabileceği düşüncesi, bireysel hazırlık eğilimini güçlendiriyor.

Greenwich Üniversitesi'nde kıyamet hazırlığı eğilimini araştıran akademisyen Michael Mills, toplumsal düzene duyulan güvenin zayıflamasının insanları daha kapsamlı önlemler almaya yönelttiğini belirtti. Mills, geleneksel afet hazırlıklarının giderek daha kapsamlı kıyamet senaryolarına yönelik hazırlıklara dönüştüğünü ifade etti.

'KIYAMET KRALİÇESİ'NİN TAKİPÇİLERİ İKİ KATINI AŞTI

İnternette "Kıyamet Kraliçesi" olarak tanınan ve yeni hazırlıkçılara danışmanlık yapan Krystal da bu eğilimin güçlendiğini söyledi.

Krystal, sosyal medya platformlarındaki içeriklerine yönelik etkileşimin son dönemde iki katından fazla arttığını belirtti. Kapanmalar, lojistik sorunları, petrol krizleri ve enflasyonun insanların geleceğe ilişkin kaygılarını artırdığını kaydeden Krystal, geçmişte bu tür hazırlıkları gereksiz bulan ailelerin de artık önlem almaya başladığını dile getirdi.

PENTAGON'UN 90 GÜNLÜK PLANI GÜNDEMDE

Survival Frog'un kurucusu Byron Walker, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin hanelere en az üç günlük temel ihtiyaç stoğu bulundurmaları yönündeki çağrılarının satışlara katkı sağladığını söyledi.

Walker ayrıca Pentagon'un, sivil altyapının çalışamaz hale gelmesi durumunda askerî tesislerin en az 90 gün boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesini hedefleyen bir plan yürüttüğünü aktardı. Söz konusu planın ABD'de uzun süreli elektrik kesintisi yaşanabileceğine ilişkin söylentileri de artırdığı belirtildi.

JD VANCE'TEN SIĞINAK VE GIDA STOĞU SORULARINA YANIT

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News yayınında çevresindeki kişilerin sığınak inşa etmeleri veya yiyecek ve su stoklamaları gerekip gerekmediğini kendisine sorduğunu anlattı.

Vance, yakın zamanda ciddi bir kriz beklemediğini belirterek böyle bir hazırlığa ihtiyaç bulunmadığını savundu.

İnternette "Kıyamet Kraliçesi" olarak tanınan Krystal ise Vance'in açıklamalarına karşı çıkarak vatandaşların yine de hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Krystal, amacının insanları korkutmak olmadığını, olası krizlerde hazırlıklı olmanın endişeyi azaltacağını ifade etti.