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ABD’de Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nin dünyaca tanınan su aygırı Fiona, bir ziyaretçinin yaşam alanına düşürdüğü örgü şapkayı yutmasının ardından kaldırıldığı yoğun veteriner gözetiminde kurtarılamadı. Dokuz yaşındaki Fiona için günlerce sürdürülen müdahaleler sonuç vermedi.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan ve erken doğumdan hayatta kalma mücadelesiyle dünya çapında tanınan su aygırı Fiona’dan acı haber geldi. Bir ziyaretçinin yanlışlıkla yaşam alanına düşürdüğü örgü şapkayı yutan Fiona, veterinerlerin günler süren müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ŞAPKA VANTİLATÖRE TAKILARAK YAŞAM ALANINA DÜŞTÜ

Hayvanat bahçesi yetkililerinin aktardığına göre olay, bir ziyaretçinin Fiona’nın bulunduğu alanın önünde örgü şapkasını havaya atmasıyla başladı. Şapka tavandaki vantilatöre takıldı ve vantilatörün etkisiyle izleme pencerelerinin üzerindeki yaklaşık 30 santimetrelik açıklıktan hayvanın yaşam alanına savruldu.

Yaşananların tamamen kazara meydana geldiği belirtilirken, Fiona’nın şapkayı yuttuğu tespit edildi.

İLK BAŞTA BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Şapkayı yuttuktan sonra ilk günlerde herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermeyen Fiona’nın iştahı birkaç gün sonra azalmaya başladı. Bunun üzerine hayvanat bahçesinin veteriner ekibi, su aygırını yakından takip ederek çeşitli tetkikler gerçekleştirdi.

Fiona’ya ultrason uygulandı, kan testleri yapıldı ve sindirim sistemindeki yabancı cismin ilerleyip ilerlemediği kontrol edildi. Veterinerler ayrıca Fiona’nın durumunu değerlendirmek amacıyla iki kez sedasyon uyguladı.

AMELİYAT SEÇENEĞİ MASADA DEĞİLDİ

Fiona’nın tedavisinde uzmanlardan da görüş alındı. Ancak yetişkin bir su aygırına ameliyat yapılmasının uygun bir seçenek olmadığı belirtildi. Bu nedenle veteriner ekibinin temel hedefi, şapkanın Fiona’nın sindirim sisteminden doğal yollarla atılmasını sağlamaktı.

Fiona’ya sıvı desteği ve destekleyici ilaçlar verilirken, veterinerler dokuz fit uzunluğundaki özel bir cihazla sindirim sistemini incelemeye çalıştı. Ayrıca bağırsak hareketlerini desteklemek amacıyla lavman uygulandı.

VİBRASYON PLAKASIYLA TEDAVİ DENENDİ

Veteriner ekibi, şapkanın sindirim sisteminden geçişini kolaylaştırmak amacıyla bir at çiftliğinden titreşim plakası temin etti. Fiona’nın gün içerisinde birkaç kez bu plakanın üzerinde durması sağlandı. Titreşimlerin bağırsak hareketlerini destekleyerek yabancı cismin ilerlemesine yardımcı olması umuldu.

Bakıcıları, Fiona’nın sevdiği yiyecekleri yemesini teşvik ederken, hoşlandığı kahve kokusunu da ona koklattı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Fiona’nın durumu kritik seyrini sürdürdü.

HAYVANAT BAHÇESİNDEN ACI AÇIKLAMA

Cincinnati Hayvanat Bahçesi, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada Fiona’nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, veteriner ve bakım ekibinin Fiona’yı kurtarmak için birçok girişimde bulunduğu ancak şapkanın vücudundan çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, Fiona’nın kaybından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, bakım ekibine ve tedavi sürecinde görev alan çalışanlara destek olunmasını istedi.

ERKEN DOĞUMDAN DÜNYA ÇAPINDA ÜNE

Fiona, 2017 yılında Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde altı hafta erken dünyaya gelmişti. Doğduğunda yalnızca 29 pound, yaklaşık 13 kilogram ağırlığında olan Fiona, kendi başına ayakta durmakta ve annesinden süt emmekte zorlanmıştı.

Hayvanat bahçesi çalışanlarının yoğun ve sürekli bakımıyla hayata tutunan Fiona’nın gelişimi, sosyal medya üzerinden milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti. Dokuz yaşına kadar büyüyen Fiona, Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nin en tanınan hayvanlarından biri haline gelmişti.