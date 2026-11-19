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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Arthur Miller, ABD'nin İran'la savaşının maliyetinin 13 Kasım itibarıyla 48,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturuma katılan Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Miller, İran savaşının maliyetine ilişkin bilgi verdi.

Halen Pentagon'un mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, savaşın bugüne kadarki maliyetinin 48,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Miller, açıkladığı rakamın mühimmat harcamaları, teçhizat yenileme maliyetleri ve operasyon giderlerini içerdiğini kaydetti.

Öte yandan Miller, Senatör Richard Blumenthal'ın sorularına yanıt olarak söz konusu rakamın, İran'ın saldırıları sonucu hasar gören Orta Doğu'daki ABD tesislerinin onarım maliyetlerini içermediğini belirtti.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, o tarih itibarıyla savaşın maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: AA