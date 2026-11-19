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Küçükçekmece'de bir iş yerine motosikletle gelen maskeli şüphelinin 'sipariş verdiniz mi?' diyerek silahla ateş açtığı 2 kişi yaralandı.

MASKELİ ŞÜPHELİ EMLAKÇIYA GİRDİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen maskeli bir kişi, caddede bulunan emlakçıya 'Sipariş verdiniz mi?' diyerek içeri girdi. Şahıs daha sonra içerde bulunan iki kişiye 7 el ateş edip kaçtı. İş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi kapatarak, önlem alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek delil incelemesi yaptı. Olay yerindeki çalışmaların ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, görüntülerde şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği ve içeri girdiği anlar yer aldı. Görüntülerde şüphelinin olay sonrası hızlı bir şekilde kaçtığı anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı