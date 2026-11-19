Küçükçekmece'de emlakçıya 'Sipariş verdiniz mi?' diyerek girdi, 7 el ateş etti! 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Küçükçekmece'de motosikletle gelen maskeli bir şüpheli, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir emlakçıya 'Sipariş verdiniz mi?' diyerek girdi ve içerideki iki kişiye 7 el ateş edip kaçtı. Yaralanan Ali Y. ve Harun A. hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
- Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'ndeki bir emlakçıya motosikletle gelen maskeli kişi, 'Sipariş verdiniz mi?' diyerek içeri girip iki kişiye 7 el ateş etti.
- İş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği ve olay sonrası kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Küçükçekmece'de bir iş yerine motosikletle gelen maskeli şüphelinin 'sipariş verdiniz mi?' diyerek silahla ateş açtığı 2 kişi yaralandı.
MASKELİ ŞÜPHELİ EMLAKÇIYA GİRDİ
Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen maskeli bir kişi, caddede bulunan emlakçıya 'Sipariş verdiniz mi?' diyerek içeri girdi. Şahıs daha sonra içerde bulunan iki kişiye 7 el ateş edip kaçtı. İş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi kapatarak, önlem alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek delil incelemesi yaptı. Olay yerindeki çalışmaların ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan, görüntülerde şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği ve içeri girdiği anlar yer aldı. Görüntülerde şüphelinin olay sonrası hızlı bir şekilde kaçtığı anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.