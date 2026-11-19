STRAFORDAN SAL YAPTI, YOLUN KARŞISINA GEÇTİ; O ANLAR KAMERADA

Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Büyükdalyan Mahallesi'nde göle dönen yolda caddenin karşısına geçmek isteyen bir kişi çevreden bulduğu yaklaşık 1,5 metrekarelik straforu sal olarak kullandı. Straforun üzerine çıkan vatandaş, eline aldığı tahta sopayı da kürek gibi kullanıp, suyun üzerinde hareket ederek yolun karşısına geçti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Samim SELÇUK/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı