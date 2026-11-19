Antakya'da göle dönen yolda bir kişi straforu sal yapıp karşıya geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kişi, yaklaşık 1,5 metrekarelik straforu sal olarak kullandı. Tahta sopayla kürek çekerek karşıya geçen o kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
STRAFORDAN SAL YAPTI, YOLUN KARŞISINA GEÇTİ; O ANLAR KAMERADA
Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Büyükdalyan Mahallesi'nde göle dönen yolda caddenin karşısına geçmek isteyen bir kişi çevreden bulduğu yaklaşık 1,5 metrekarelik straforu sal olarak kullandı. Straforun üzerine çıkan vatandaş, eline aldığı tahta sopayı da kürek gibi kullanıp, suyun üzerinde hareket ederek yolun karşısına geçti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber: Samim SELÇUK/ HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı