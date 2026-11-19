İzmir Narlıdere'de otizmli çocuklara şiddet iddiasında 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Narlıdere'de bir spor kulübünde otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. 2023-2025 yılları arasında faaliyet gösteren kulüple ilgili soruşturmada birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi.
İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narlıdere ilçesinde 2023- 2025 yılları arasında faaliyet gösteren bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara yönelik kötü muamele ve şiddet uygulandığı yönündeki iddialar üzerine adli soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında spor kulübünün ortağı olduğu belirlenen şüpheliler F.A. (29) ve Ş.Ö. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.