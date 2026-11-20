İngiltere'de eşi tarafından 13 yıl boyunca uyuşturulan ve internette gizlice cinsel ilişki ilanıyla yabancılara sunulan Joanne Young'ı istismar eden dört erkek suçlu bulundu, BBC'nin haberine göre. Savcılık, kocanın organize ettiği uyuşturucu yoluyla cinsel istismar davasının İngiltere'de jüri önüne gelen ilk dava olduğunu açıkladı.

Eski Muhafazakâr Parti Swindon belediye meclis üyesi Philip Young (50), eşi Joanne Young'ı Swindon'daki evlerinde 13 yıl boyunca uyuşturup tecavüz ettiğini daha önceki bir duruşmada kabul etmişti. Young, aralarında 11 tecavüz ve 11 uyuşturucu madde verme suçlamasının da bulunduğu 56 suçlamayı üstlendi.

JÜRİ DÖRT SANIĞI SUÇLU BULDU

Winchester Ceza Mahkemesi'nde sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüri, Norman Macksoni (48), Richard Wilkins (62), Connor Sanderson-Doyle (32) ve Mohammed Hassan'ı (38) çeşitli cinsel suçlardan suçlu buldu. Wilkins ve Macksoni birer tecavüz suçundan da mahkûm edildi. Altıncı sanık Dean Hamilton (47) suçlamaları şubat ayındaki duruşmada kabul etmişti.

Philip Young'ın erkekleri Craigslist, Grindr ve Fab Swingers gibi site ve uygulamalar üzerinden, eşinin haberi olmadan eve davet ettiği belirlendi. Dedektifler Young'ın 200 ayrı seferde eşinin 480 mahrem fotoğrafını ve videosunu çektiğini, görüntüleri en az 500 kez internette paylaştığını tespit etti. Soruşturma, Young'ın 2023'te internete müstehcen görüntüler yüklediğinin polise bildirilmesiyle başladı.

KİMLİĞİNİ GİZLEMEDİ, MAHKEME ÖNÜNDE KONUŞTU

Kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçen ve geçen yıl Philip Young'dan boşanan Joanne Young, kararın ardından mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada istismarın bildiği hayatını elinden aldığını söyledi: "Dünyada en çok güvendiğim kişi bana en korkunç şekilde ihanet etti. Bana olanlar tek bir adamın işi değildi; başkaları da davet edildi ve katılmayı seçtiler."

Joanne Young, kararın istismara uğrayan kadınlar için "inanılabileceklerini ve anlaşılabileceklerini" gösterdiğini belirterek hükümete rıza yasasını öncelikle ele alma çağrısı yaptı. Hâkim Saini de Young'ın yargılama boyunca "inanılmaz bir cesaret" gösterdiğini söyledi. Sanıkların cezaları 21 ve 22 Aralık'ta açıklanacak; hâkim uzun hapis cezaları beklemeleri gerektiğini bildirdi.

FRANSA'DAKİ PELICOT DAVASINI HATIRLATTI

Dava, Fransa'da kocası Dominique Pelicot tarafından uyuşturulup 50'den fazla erkeğe istismar ettirilen Gisèle Pelicot davasının ardından gün yüzüne çıktı. İngiliz polisi ve savcılar dosyayı hazırlarken Fransız müfettişlerin uzmanlığından yararlandı. Dominique Pelicot 2024'te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Wiltshire Polisi, Joanne Young'a yönelik suçlarla bağlantılı olarak aranan bir erkeği bulmaya çalıştığını açıkladı. Polis, kurbanlar çoğu zaman uyuşturulduklarının farkına varmadığı için bu tür suçların sanılandan çok daha az bildirildiğini vurguladı.

Kaynak: BBC