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İstanbul Fatih'te cadde ortasında 5 kişinin alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiye saldırdığı anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki taraf arasındaki tartışma husumete dönüştü. İki taraf arasında tekrar tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 5 kişilik gruptan 3 kişi, kuryelik yapan 1 kişiye yumruk, tokat tekme ve kaskla saldırdı. Gruptan diğer 2 kişi ise, ellerindeki bıçaklalar kuryeyi göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kuryenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Saldırı anı kamerada

Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuryenin kaçtığı ve sonra bıçaklandığı anlar yer aldı. Gruptan kimisinin kaçan kişiyi bıçakladığı, kimisinin ise tekme, tokat ve kaskla darbettiği anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı