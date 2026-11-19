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Burak Sergen, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, özel hayatıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Sergen ile katıldığı film galasında objektiflere yansıdı.

26 YAŞ KÜÇÜK EŞİYLE GALADA GÖRÜNTÜLENDİ

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından Burak Sergen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Son Yemek filminin galasına eşi Gizem Sergen ile birlikte katıldı. Galada yan yana görüntülenen çift, kameraların karşısına birlikte geçti. Sergen'in kendisinden 26 yaş küçük eşiyle verdiği görüntüler, çiftin özel hayatını yeniden merak konusu haline getirdi. Daha önce evlilikleri ve aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili, bu kez bir film galasında birlikte görüntülendi. Burak Sergen ile Gizem Sergen arasındaki 26 yaş farkı, çiftin ilişkilerinde en fazla merak edilen ayrıntılardan biri olmayı sürdürüyor.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ GİZEM ŞAĞBAN İLE YAPTI

Burak Sergen, dördüncü evliliğini 2024 yılında kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile yaptı. Oyuncunun kendi tiyatrosunda genel koordinatörlük görevini üstlenen Şağban ile ilişkisi, evlilik kararıyla yeni bir boyut kazandı. Çift, 31 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi