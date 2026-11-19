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NEW Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in hisseleri Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı.

"ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri, yüzde 34,3 primle 111,50 dolardan açılış yaptı.

Anthropic'in piyasa değerinin, hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı fiyat üzerinden 2 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

"Ne ticari ne de siyasi baskılara boyun eğeceğiz"

Şirketin hisselerinin işlem görmeye başlaması dolayısıyla Nasdaq borsasında açılış zilini Anthropic'in kurucuları Dario Amodei ile Daniela Amodei çaldı.

Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, açılış zili öncesi yaptığı konuşmada, insanlarla uyum içinde çalışan yeterince güçlü bir yapay zekanın, yüzyıllık bilimsel ve tıbbi ilerlemeyi on yıla sığdırabileceğine inandığını söyledi.

Yapay zekanın "kötüye kullanım" ve "sistemler üzerindeki kontrolün kaybedilmesi" gibi riskleri konusunda her zaman dürüst olduklarını dile getiren Amodei, "Bu riskleri kaçınılmaz olduklarını düşündüğümüz ve buna rağmen inşa etmeye devam ettiğimiz için değil, aksine önlenebilir olduklarına ve bunları önleyebileceğimize inandığımız için konuşuyoruz. Bunlardan kaçınmak, yapay zekayı geliştiren insanların yapacağı tercihlere bağlı." dedi.

Amodei, yapay zeka sistemlerinin güvenli olduğundan ve insan kontrolü altında kalacağından emin olmak için gereken süreyi ayıracaklarını ve teknoloji geliştirme sürecini kontrollü bir şekilde yürüteceklerini belirterek, "Ne ticari ne de siyasi baskılara boyun eğeceğiz." diye konuştu.

Tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirildi

Anthropic, haziran ayında halka arz süreci için hazırladığı taslak belge ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gizli olarak başvuruda bulunmuştu. Şirket, 26 Ekim'de de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.

Şirketin satışa sunduğu 980 milyon adet A grubu adi hissenin halka arz fiyatı 83 dolar olarak belirlenmiş, böylece 81,3 milyar dolarlık kaynak sağlanmıştı.

Sunulan hisse sayısının ve halka arz fiyatının şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin üzerinde olması dikkati çekmişti. Anthropic daha önce 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa sunmayı planladığını bildirmişti.

Anthropic, halka arzında sağladığı kaynakla SpaceX'i tahtından ederek tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: AA