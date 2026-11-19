SBÜ Rektörü Kemalettin Aydın'ın içinde bulunduğu otomobil takla attı! Eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi ve şoförüyle birlikte bulunduğu otomobil, Konya-Kırıkkale kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve araziye takla attı. Ağır yaralanan Prof. Dr. Sevim Aydın kurtarılamazken, rektör ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ve şoförü Mehmet Uzunoğlu, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında trafik kazası geçirdi.
- Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek araziye takla attı; kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
- Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Sevim Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; Kemalettin Aydın ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi ve şoförü Konya'da trafik kazası geçirdi. Kazada, Rektör Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybederken, Rektör Kemalettin Aydın ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.
KARŞI ŞERİDE GEÇİP ARAZİYE TAKLA ATTI
Kaza, Konya-Kırıkkale kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içerisinde bulunduğu, sürücü Mehmet Uzunoğlu idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve araziye takla attı. Kazada rektör, eşi ve sürücü yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
PROF. DR. SEVİM AYDIN KURTARILAMADI
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Prof. Dr. Sevim Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yetkililer de hastaneye geldi.
Rektör Kemalettin Aydın'ın, yarın bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelmek için yolda olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.