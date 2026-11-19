Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı "Son Yemek" filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan Deniz, televizyon projelerine bir süre ara vermek istediğini açıkladı. Ünlü isim, bu kararın ardında ailesine daha fazla vakit ayırma isteğinin bulunduğunu söyledi.

EKRANA KIRGIN DEĞİL YORGUN

Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz'un sorularını yanıtlayan Deniz, televizyona küs olmadığını ancak uzun yılların yorgunluğunu hissettiğini anlattı. Sanatçı, "Biraz artık kendime zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumu büyütmek istiyorum" sözleriyle önümüzdeki dönemde önceliğinin ailesi olacağını dile getirdi.

Filmin izleyiciyle buluşmasından heyecan duyduğunu belirten Deniz, son kararın her zaman seyirciye ait olduğunu vurguladı. Seyirciyi güldürmenin mi ağlatmanın mı daha zor olduğu sorusuna ağlatmanın çok daha zor olduğu yanıtını veren Deniz, filmin ana fikrini "Küçük dertler geveze, büyük dertler sessizdir" sözleriyle özetledi.

SON YEMEK PRIME VIDEO'DA YAYINDA

Özcan Deniz'in yaklaşık 3-4 yıldır üzerinde çalıştığı "Son Yemek", 18 Kasım akşamı düzenlenen galanın ardından 19 Kasım'da Prime Video'da izleyiciyle buluştu. Net Yapım ve Mahzen Media ortaklığıyla çekilen filmde Deniz, Bekir karakterine hayat verirken piyanist Sebahat rolünü Öykü Karayel üstleniyor. Çeyrek asra yayılan bir aşk hikâyesini anlatan filmin kadrosunda Nejat İşler, Tilbe Saran, Ceyda Düvenci, Helin Kandemir, Gonca Vuslateri ve Esra Ruşan da yer alıyor.

ŞARKICILIKTAN YÖNETMEN KOLTUĞUNA

Uzun yıllardır hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle tanınan Özcan Deniz, televizyonda en çok "Aşk Yeniden" dizisiyle hafızalarda yer etti. Son yıllarda senarist ve yönetmen kimliğiyle de öne çıkan sanatçı, Son Yemek'in müziklerine de katkı verdi ve çekim sürecini kariyerinin en rahat setlerinden biri olarak tanımladı.