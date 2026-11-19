Zonguldak'ta denize atlayan kadını cami güvenlik görevlisi kurtardı! Dakikalarca dalgalarla boğuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Uzunmehmet Camisi'nin arkasındaki kayalıklarda henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan genç kadın, camide görev yapan güvenlik görevlisi Uğurcan Ö. tarafından kurtarıldı. Kadının hareketlerinden şüphelenip polise haber veren Uğurcan Ö., kadın denize atlayınca peşinden suya girdi ve dakikalarca dalgalarla boğuşarak onu kıyıya çıkardı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kadını, camide görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.
KAYALIKLARA DOĞRU YÜRÜDÜ
Edinilen bilgiye göre olay, Uzunmehmet Camisi'nin arkasında bulunan kayalıklarda yaşandı. S.K. isimli kadın kayalıklara doğru yürümeye başladı. Durumu gören güvenlik görevlisi Uğurcan Ö., kadının hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.
DALGALARLA BOĞUŞARAK KIYIYA ÇIKARDI
S.K. isimli genç kadının denize atladığını gören Uğurcan Ö., kadını kurtarmak için denize atladı. Dakikalarca dalgalarla boğuşan Uğurcan Ö., S.K.'yi denizden kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.