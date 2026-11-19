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Alman futbol kulübü Borussia Dortmund, taraftarlarının iki yıldır süren protestolarının ardından Almanya'nın en büyük silah üreticisi Rheinmetall ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı. Kulüp, Haziran 2027'de sona erecek sözleşmeyi uzatmayacak, DW'nin haberine göre.

Kararı kulübün internet sitesinden duyuran Dortmund Genel Müdürü Carsten Cramer, ortaklığın "baştan beri tartışmalı olduğunu" kabul etti. Karar, pazar günü yapılacak kulüp üyeler toplantısından önce geldi.

YILLIK 7-9 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Tahminlere göre anlaşmanın yıllık değeri 7 ila 9 milyon euro arasındaydı. Sözleşme kapsamında Rheinmetall logosu Dortmund stadının içinde ve çevresindeki reklam alanlarında yer alıyordu. Cramer, kararın kulübün mali hareket alanını daralttığını söyledi: "Planlanan yatırımları yeniden önceliklendirmemiz ve nasıl kalıcı çözümler bulabileceğimizi dikkatle incelememiz gerekecek."

2024'teki üyeler toplantısında 855 üyeden 556'sı bağlayıcı olmayan bir oylamada anlaşmaya karşı oy vermiş, 247 üye destek vermiş, 52 üye çekimser kalmıştı. Cramer, bu sonucun kulübün kararını etkilediğini belirtti.

"SEVGİMİZ BU NOKTADA BİTİYOR"

Protestoların önde gelen isimlerinden Michael Schulze von Glaser, kararı "taraftarların zaferi" olarak niteledi ancak tartışmanın bitmediği uyarısında bulundu. Rheinmetall için "Sonuçta ürünleri insan öldürüyor, savaşı temsil ediyorlar" diyen Schulze von Glaser, "Dortmund'un sloganı 'Gerçek Aşk'. Ama benim ve birçok kişinin sevgisi bu noktada bitiyor. Şoke olduğu için forma ve taraftar ürünlerini çöpe atanları tanıyorum" dedi.

Rheinmetall ürünlerini ağırlıklı olarak Alman ordusuna, Ukrayna'ya ve diğer NATO ülkelerine satıyor. Cramer ise kişisel olarak anlaşmayı hâlâ desteklediğini, ancak kulübün üyelerin sesine kulak vermek zorunda olduğunu söyledi ve bu durumun "mutlak bir istisna" olarak kalması gerektiğini vurguladı.

BAYERN DE SPONSORLARINDAN AYRILMIŞTI

Taraftar baskısıyla sponsorluk biten ilk Bundesliga kulübü Dortmund değil. Bayern Münih geçen yıl eleştiriler üzerine Ruanda turizm idaresiyle ortaklığını erken bitirmiş, ondan iki yıl önce de tartışmalı Qatar Airways anlaşmasını sonlandırmıştı. Werder Bremen ve Union Berlin taraftarları da kulüplerinin sponsorlarına tepki göstermişti.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle