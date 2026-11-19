Zonguldak Kilimli'de otomobil park halindeki araca çarptı, 61 yaşındaki kadın öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde H.G'nin kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptı. Aracın arkasında bulunan 61 yaşındaki kadın ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı, kaçan sürücü aranıyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu aracın arkasında bulunan kadın hayatını kaybetti.
Üçyol-Kilimli kara yolunda, H.G'nin kullandığı 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.