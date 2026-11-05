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Yalova Çiftlikköy'de kediye tekme ve taş atan şüpheli, şikayetle gözaltına alındı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kişinin çocuğun önünde bahçedeki kediye tekme atıp taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı. Kedinin sahipli olduğu belirlenirken şüpheli, hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kediye tekme ve taş atan şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin, çocuğun önünde bahçede bulunan kediye tekme attığı ve ardından taş fırlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olayın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği ve kedinin sahipli olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin hayvan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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