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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi dağıttı

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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi dağıttı
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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi, 29 üreticiye ise 1595 litre organik sıvı gübre dağıttı. Toplam 1 milyon 267 bin 650 lira bütçeli projede marul fidesi 35 dekar, organik aronya üretimi ise 133 dekar alanda desteklendi.

Yalova'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi, 29 üreticiye ise organik aronya üretiminde kullanılmak üzere 1595 litre organik sıvı gübre temin edildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında 47 üreticiye yaklaşık 35 dekar alanda yetiştirilmek üzere 405 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı. Toplam 1 milyon 267 bin 650 lira bütçeye sahip projenin finansmanının yüzde 48'i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 27'si İl Özel İdaresi, yüzde 25'i ise üreticiler tarafından karşılandı. Organik aronya üretimine yönelik destek kapsamında ise 29 üreticinin 133 dekar alandaki üretimi için kontrol ve sertifikasyon hizmetleri desteklenirken, üreticilere toplam 1595 litre organik sıvı gübre temin edildi. Projenin finansman tutarının 224 bin 113 lira 50 kuruş olduğu bildirildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise İl Özel İdaresi olarak köylerde yol ve altyapı çalışmalarının yanı sıra üreticileri destekleyen projelere de önem verdiklerini belirtti. Güçlü tarımın güçlü ekonomi anlamına geldiğini vurgulayan Usta, üreticilerin emeğinin önemine dikkati çekerek projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Marul üreticisi Turan Bektaş ve organik aronya üreticisi Dilek Yıldızdoğan da sağlanan desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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