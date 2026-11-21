İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova Şubesi Çocuk Kulübü tarafından, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Yalova Kent Müzesi önünde bir araya gelen çocuklar, barış, umut ve dayanışma mesajı vermek amacıyla beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan Çocuk Kulübü Başkanı Zeren Yıkılmaz, dünyanın her yerindeki çocukların benzer hayallerinin olduğunu belirterek, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Yıkılmaz, şöyle devam etti:

"Gazzeli çocuklar, yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi oluyor. İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı; çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin."

Kaynak: AA