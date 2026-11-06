İHA saldırısına uğrayan TARYN EVE tankeri İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini durdurdu

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İSTANBUL Boğazı'nda gemi trafiği Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle askıya alındı. Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor. Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi. Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı