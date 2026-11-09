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Yalova Çiftlikköy'de PTT çalışanlarına uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi

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Yalova Çiftlikköy'de PTT çalışanlarına uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi
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Yalova Çiftlikköy'de PTT çalışanlarına Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangınla mücadele ve söndürme ekipmanı kullanımı eğitimi verildi. Eğitimde yangın türleri ve doğru müdahale anlatıldı, kontrollü suni yangına söndürme tüpleriyle uygulamalı müdahale yapıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde PTT çalışanlarına yangınla mücadele ve söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda eğitim verildi.

Çiftlikköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince PTT Çiftlikköy Şubesi'nde düzenlenen eğitimde, yangın türleri, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

İtfaiye erleri Mehmet Erdoğan ve Elisa Özyiğit tarafından verilen eğitimin uygulamalı bölümünde, kontrollü şekilde oluşturulan suni yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

İtfaiye personelinin gözetiminde gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılara olası yangınlarda ilk müdahalenin nasıl yapılacağı gösterildi.

İtfaiye Müdürü Murat Erdoğan, kamu kurumları ve okullardan gelen talepler doğrultusunda yangın eğitimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yangın anında doğru ve zamanında müdahalenin önemine dikkati çeken Erdoğan, eğitimlerde söndürme ekipmanlarının kullanımının yanı sıra kişisel güvenlik ve çevrenin korunmasına yönelik bilgilerin de aktarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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