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Yalova'da AFAD ve jandarma Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı

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Yalova'da AFAD ve jandarma Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. 112 ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekiplere ES-AK Arama Kurtarma Derneği de destek verdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'nda mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD Yalova İl Müdürlüğü'nden 4 arama kurtarma personeli ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda, mahsur kalan 2 vatandaşa ulaşılarak güvenli şekilde kurtarılmaları sağlandı.

Kurtarma çalışmalarına ES-AK Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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