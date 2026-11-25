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Yalova'da bir binanın 6. katındaki daireye ait balkonun bir kısmında çökme meydana geldi.

Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki balkon kısmen çöktü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, incelemelerin ardından bina sakinlerine bilgilendirme yaptı.

Binada meydana gelen balkon çökmesine ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA