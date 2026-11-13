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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya araç çarptı, ayı telef oldu

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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya araç çarptı, ayı telef oldu
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Yalova-Esenköy yolu üzerinde Şenköy ile Kocadere arasında yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya seyir halindeki bir araç çarptı. Ağır yaralanan yavru ayı telef oldu; Doğa Koruma ekipleri ölü ayıyı bölgeden aldı, sürücüler yaban hayvanlarına karşı uyarıldı.

Yalova Armutlu kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yavru ayı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, olay Yalova-Esenköy yolu üzerinde Şenköy ile Kocadere arasındaki güzergahta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yavru ayıya seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yavru ayının telef olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerinin ölü ayıyı bölgeden aldığı öğrenildi.

Yetkililer özellikle ormanlık alanlardan geçen güzergahlarda sürücüleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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