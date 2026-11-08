Yalova Kirazlı'da av köpeklerinden kaçan yaban domuzu ağıla girdi, koyunlar panikledi

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YALOVA'nın Kirazlı köyünde, av köpeklerinden kaçan yaban domuzu, tel örgüleri parçalayarak girdiği ağılda koyunların arasına daldı. Koyunların panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kirazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken köy yerleşim alanına yöneldi. Bir süre sonra küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren domuz, metal tel örgüleri parçalayarak koyunların arasına daldı. Ağılda koşan yaban domuzu nedeniyle koyunlar panikle sağa sola kaçıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve koyunların arasında ilerlediği görüldü.

Kısa süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra buradan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Olayda ağılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı