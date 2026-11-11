Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak Haber Videosunu İzle
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, iki ay içinde ifadesini değiştirmesi üzerine hakkında yalan tanıklık suçundan işlem başlatıldı. Daha önce iki kez yeminli tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanacak.

  • Sultan Nur Ulu, Güllü soruşturmasında 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık olarak verdiği ilk iki ifadesinde düşüş anını görmediğini söyledi.
  • Ulu, yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştirerek Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü.
  • Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatiyle hakkında yalan tanıklık suçundan işlem başlattı.

Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olay gecesi yanında bulunan Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadeler yeniden incelemeye alındı. Ulu'nun ilk iki ifadesiyle daha sonra anlattıkları arasındaki çelişkiler, hakkında yeni bir hukuki sürecin başlatılmasına neden oldu.

İLK İKİ İFADESİNDE DÜŞÜŞ ANINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

ATV Haber'de yer alan bilgilere göre Sultan Nur Ulu, 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde yeminli tanık sıfatıyla verdiği ifadelerde Güllü'nün düşüş anını görmediğini söyledi. Ulu, olay sırasında aynaya baktığını belirterek düşüşün nasıl gerçekleştiğine tanıklık etmediğini ifade etti.

Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü. Ulu'nun önceki anlatımlarından farklı yöndeki bu iddiası, dosyadaki konumunu da değiştirdi.

TANIK OLARAK DİNLENDİ, SANIK OLACAK

Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vardı. Bu değerlendirme üzerine Ulu hakkında yalan tanıklık suçundan cezalandırılması talebiyle işlem başlatıldı.

Böylece Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce tanık olarak dinlenen Sultan Nur Ulu'nun, yalan tanıklık suçlamasıyla sanık sıfatıyla yargılanmasının önü açıldı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı45

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRick Ricco:

Bu olay kabak tadi vermeye basladi. Haber yapmakdan vaz gecin artik

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti

Otomobil dünyasında bir devir kapandı! 32 yıllık efsane tarih oldu
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi11

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal'dan örnek hareket

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Ankara-Konya yolunda EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı

Kontrolden çıkan EGO otobüsü devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı
Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler

Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu