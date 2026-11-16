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MGM, Marmara'da gece yarısından itibaren 21-50 kg yağış uyarısı yaptı

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MGM, Marmara'da gece yarısından itibaren 21-50 kg yağış uyarısı yaptı
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MGM, Marmara Bölgesi'nde bu gece yarısından itibaren gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 21-50 kg olması bekleniyor; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde bu gece yarısından itibaren gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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